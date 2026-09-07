بقائي: الإجراءات العدوانية الأميركية هي سبب انعدام الأمن في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، في معرض إشارته إلى الترويج الأميركي المقلوب حول سبب انعدام الأمن في مضيق هرمز واختلال الملاحة التجارية الدولية، أن مضيق هرمز كان مفتوحاً بالكامل قبل 28 فبراير، عندما شنت أميركا والكيان الصهيوني هجوماً على إيران، وأن واشنطن فرضت حرباً غير قانونية ووحشية على منطقتنا، وعطلت المسار الطبيعي للملاحة، وتوقفت ناقلات النفط، وتعطلت التجارة، وارتفعت أسعار الطاقة.

وأضاف بقائي أن واشنطن تحاول الآن تصوير إيران على أنها سبب هذا الاختلال وانعدام الأمن الذي تسببت فيه أميركا بنفسها، وإجبار العالم على دفع التكاليف الباهظة لإجراءاتها غير القانونية.

وأشار إلى أنه وفقاً لرواية واشنطن، يجب أن تُصوّر الحرب التي بدأتها أميركا، بشكل مقلوب، على أنها تكلفة لسلوك إيران تجاه العالم، متسائلاً عن المنطق الذي تستند إليه واشنطن في محاولتها تحميل الآخرين تبعات حرب هي من أشعلتها.

وتابع بقائي أن أميركا بدأت الحرب، لكنها تتوقع من العالم بأسره أن يدفع تكاليفها، وفي الوقت نفسه تصور إيران على أنها مسبب الفوضى التي هي نفسها سببها، مؤكداً أن هذا التصوير المقلوب لا معنى له ولا أساس له من الصحة.

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