قيادة العمليات المشتركة العراقية: لا نية لنا لدخول الأراضي السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، نفى أمس الإثنين، إدلائه بأي تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، حول محاربة تنظيم داعش في سوريا.



وقال رسول في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "ان الأخبار التي نشرتها صحيفة عكاظ هي أخبار كاذبة، لأنني لم أجر أي لقاء مع هذه الصحيفة أو غيرها للتطرق الى موضوع محاربة تنظيم داعش في سوريا".



وكانت صحيفة "عكاظ" قد نقلت عن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية قوله بأن "هناك تنسيق بين بغداد ودمشق للقضاء على آخر فلول داعش المحاصرة قرب الحدود السورية العراقية، ولا يستبعد تدخل القوات العراقية لحسم هذه المعركة". /انتهى/.