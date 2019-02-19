المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يعلن التزام بلاده بالاتفاق النووي مع ايران

وقال المتحدث الفرنسي، ردا على انتقاد نائب الرئيس الاميركي حول آلية اينستكس المالية، إن فرنسا تتعهد بتنفيذ الاتفاق النووي احتراماً للاتفاقات الدولية والأمن العالمي كما ورد في تغريدة للسفارة الفرنسية بطهران.

وأضاف: إنه مادامت ايران ملتزمة بتعهداتها النووية فإن فرنسا تواصل دعمها للاتفاق الذي حاز على تأييد مجلس الامن الدولي وفق قرار 2231 الصادر بالاجماع.

وتابع: إن هذا البلد مع شريكيه الاوروبيين (المانيا وبريطانيا) يدعمان اسلوبا في إطار طويل الأمد يرتبط بالاتفاق النووي الايراني.

ولفت الى إن الخطوة التي تم تنفيذها مع الشركاء الاوروبيين لاسيما المانيا وبريطانيا تركزت على آلية دعم التبادل التجاري (اينستكس) بهدف تسهيل هذه العملية القانونية مع ايران وفق إطار وقوانين الاتحاد الاوروبي وقرار مجلس الأمن 2231 الصادر في عام 2015./انتهى/