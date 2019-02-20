وفد عسكري من جمهورية آذربيجان يزور جامعة "دافوس" الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد جامعة "القيادة والاركان" التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (دافوس) العميد حسين وليوند اعلن استعداد الجامعة لتدريب الطلبة الجامعيين من جمهورية آذربيجان في هذه الجامعة.

وخلال اللقاء استعرض قائد جامعة "القيادة والاركان" الايرانية الخصائص والامكانيات العلمية والبحثية لهذه الجامعة وقال، ان هذه الجامعة تستقبل في كل فصل دراسي طلبة جامعيين من الدول الصديقة والحليفة وبناء عليه فهي على استعداد لاستقبال طلبة جامعيين من جمهورية آذربيجان لغرض التعليم والتدريب.

واشار الى العلاقات الودية والعميقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان واضاف، ان العلاقات بين البلدين كانت متنامية على الدوام بعد استقلال جمهورية آذربيجان وان العلاقات في المجال العسكري الدفاعي يمكنها ان تكون اوسع بكثير.

من جانبه قال رئيس الوفد الآذربيجاني خلال اللقاء ان البلدين تربطهما علاقات جيدة وهنالك الكثير من المجالات لتعزيز التعاون المشترك، لافتا الى المشتركات التي تربط البلدين ومنها الدين واللغة مع بعض الايرانيين والحدود المائية والبرية الطويلة.

واعتبر التدريب الدفاعي –العسكري من قبل القوات المسلحة الايرانية بانه جدير بالاشادة، واشار الى التدريب المفيد جدا من قبل القوات العسكرية الايرانية للقوات العسكرية الاذربيجانية، مبديا رغبة بلاده في الاستفادة من منجزات وخبرات القوات العسكرية الايرانية./انتهى/