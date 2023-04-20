بحرية الجيش الايراني توجه تحذيرا لغواصة نووية اميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، تفاصيل عن توجيه هذه القوة تحذيرا لغواصة نووية اميركية في مضيق هرمز.

وأشار الأدميرال ايراني الى تفاصيل رصد الغواصة الأميركية وتوجيه تحذير لها وقال: هذه الغواصة كانت تقترب من مضيق هرمز في هدوء تام وتحت الماء ، حينما تم رصدها من قبل الغواصة الإيرانية محلية الصنع "فاتح".

وأضاف: إن غواصة "فتح" أجبرت بمناورات اعتراضية هذه الغواصة الأميركية على الصعود إلى سطح المياه والعبور من مضيق هرمز على سطح المياه.

وتابع قائد سلاح البحرية للجيش الايراني: هذه الغواصة الأميركية كانت قريبة نوعا ما من المياه الإقليمية الايرانية، لذلك تم توجيه التحذيرات اللازمة لها، حيث غيرت وتابعت مسارها.

وأكد الادميرال إيراني أن الغواصة الأميركية بكل ما لديها من معدات حديثة بذلت قصارى جهدها للمرور للعبور من مضيق هرمز دون لفت الانتباه اليها، وقال: في هذا الموقف تم رصد هذه الغواصة الاميركية من قبل الغواصة الايرانية "فاتح" التي كانت تقوم بهمة دورية.

وأضاف: على الأميركيين أن يوضحوا سبب خرقهم للقوانين في قناة بحرية مهمة، والتحذير الأخير من قبل البحرية الإيرانية لاميركا هو أنه يجب عليهم الالتزام بجميع القوانين الدولية من الآن فصاعدًا.

وفي الختام أشار قائد البحرية إلى أن الغواصة الأميركية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز هي الغواصة النووية المحدثة "فلوريدا".

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