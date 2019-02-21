الاهتمام الجاد بالعلم والابحاث ضمن استراتيجياتنا

واشار العميد نصير زاده الى ان اقتدار الجمهورية الاسلامية مدعاة لقلق الأعداء ولهذا السبب فانهم كرّسوا جهودهم لتقويض اقتدار النظام الاسلامي.

و لفت الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بمناسبة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية وقال ان التوصيات المهمة للقائد العام للقوات المسلحة للاهتمام الجاد بالعلم والابحاث وفي الحقيقة ان العلم والبحث مدعاة للقوة والاقتدار .

واضاف ان من التوصيات المهمة الاخرى لقائد الثورة هي تسليح الشباب بالاخلاق والمعنويات وتعزيز الروح الثورية والامل بالمستقبل والنصر الالهي لديهم الى جانب السعي والمثابرة وتجنب الياس الكاذب .

واوضح ان سياسة واستراتيجية القوة الجوية للجيش تقوم على تربية منتسبين حريصين يوظفون فكرهم وعلمهم لخدمة المؤسسة./انتهى/