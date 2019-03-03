اتهام شقيق رئيس الجمهورية ليس الاخلال بالنظام الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي أشار في تصريح له إن عدم إقامة محاكمة "حسين فريدون" شقيق الرئيس حسن روحاني بشكل علني يعود إلى إن الاتهام الموجه له ليس الاخلال بالنظام الاقتصادي.

وتعليقاً على العقوبات البديلة واستبعاد السجن والنضال ضد التمييز أوضح المتحدث باسم السلطة القضائية إن الإعلام يمكن أن يلعب دوراً مميزاً في هذا الشأن والقضاء يعمل دائماً على مكافحة التمييز.

وشدد محسن إيجئي على دور الإعلام في مجالات أخرى كمكافحة الفساد وتنفيذ الحقوق العامة، والوقاية من وقوع الجرائم.

وأردف المتحدث باسم السلطة القضائية إنه مستعد للاستمرار في خدمة البلاد ضمن السلك القضائي مع وصول رئيس جديد لهذه السلطة. /انتهى/.