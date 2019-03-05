هنية أعلن لمصر رفضه القاطع لصفقة القرن

وافادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس المكتب السياسي لحركةحماس إسماعيل هنية، صرح إن زيارته إلى مصر بحثت عدداً من الملفات على رأسها المصالحة وسبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة.

وحسب هنية، فإن طول مدة زيارة وفد حماس إلى القاهرة جاء بسبب طبيعة الملفات التي تم بحثها، مشيرا إلى أن وفد حماس أكد خلال لقاءاته مع المسئولين المصريين، رفضه صفقة القرن وعدم التنازل عن الحقوق الفلسطينية.

كما أكد وفد حماس للمصريين، وفق هنية، أن وحدة شعبنا ضرورة بسبب المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وأن غزة لم ولن تكون مصدر تهديد للامن القومي المصري.

وتابع إنه تم مع المسئولين المصريين، بحث سبل انهاء الحصار وضرورة وقف إجراءات السلطة على غزة والزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت مؤخرا.

كما وجه رئيس حركة حماس، رسالة لحركة فتح والفصائل كافة "بأننا نواجه خطرا استراتيجيا حقيقيا، ونحتاج للوحدة لمواجهته".

وكشف عن عزم حركته عقد نقاشات موسعة مع الفصائل والقوى الوطنية؛ لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية .

وفي سياقٍ آخر، طالب هنية، ليبيا بضرورة الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين لديها؛ بتهمة الانتماء لحركة حماس. /انتهى/