  1. السياسة
٦ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٢٥

أمير عبد اللهيان: الشعب الامريكي يستحق ساسة أفضل من ترامب

أمير عبد اللهيان: الشعب الامريكي يستحق ساسة أفضل من ترامب

اعتبر مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان إن الشعب الامريكي يستحق ساسة أفضل من ترامب وبومبيو وبولتون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان صرح في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن الشعب الامريكي يستحق ساسة أفضل من ترامب وبومبيو وبولتون.

/انتهى/.

رمز الخبر 1892882

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