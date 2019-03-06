أمير عبد اللهيان: الشعب الامريكي يستحق ساسة أفضل من ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان صرح في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن الشعب الامريكي يستحق ساسة أفضل من ترامب وبومبيو وبولتون.

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