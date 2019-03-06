قائد الثورة الإسلامية يدعو لترسيخ ثقافة الحفاظ على الغطاء النباتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قام ظهر اليوم الأربعاء بغرس شتلتين من اشجار الفاكهة بمناسبة اسبوع الموارد الطبيعية وبالتزامن مع يوم التشجير، مؤكداً في كلمة له على أهمية ترسيخ مكانة الحفاظ على الأشجار وحماية الغطاء النباتي في الثقافة العامة الإيرانية، ومنوهاً إلى الخسائر التي منيت بها الغابات والحقول والغطاء النباتي في إيران.

وأضاف قائد الثورة الإسلامية إن زراعة الأشجار في يوم التشجير هي حركة رمزية تهدف إلى تعزيز ثقافة الاهتمام بالأشجار والنباتات والتنويه إلى المخاطر المحدقة بالأشجار، ولاسيما مع الزحف الاسمنتي، داعياً المسؤولين لاتخاذ تدابير جادة في هذا المجال.

وانتقد آية الله الخامنئي غرس بعض الأشجار المضرة بهدف مكافحة التصحر، منيباً بالمسؤولين المعنيين الوقوف على هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الغابات والمراعي، ولاسيما السلطات القضائية. /انتهى/.