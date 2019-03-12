روحاني يعلن عن إسقاط تكاليف تأشيرات الدخول للعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس روحاني القى كلمة اليوم الثلاثاء بحضور النخب والعشائر والشخصيات الاجتماعية والدينية العراقية.

وقال روحاني في هذه الكلمة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد "تكون لدينا آصرة بين العراق وايران يكونان فيها الى جانب بعضهما البعض مشددا على ان علاقاتنا مع العراق ليست موجهة ضد أي بلد آخر ".

وأضاف رئيس الجمهورية "اننا نسعى الى تطوير العلاقات مع العراق على جميع المستويات واضاف : نؤمن أن اقتصاد البلدين يكمل بعضهما البعض الآخر ، ولذلك ندعو الى الغاء التأشيرة بالكامل بين البلدين لتتوسع العلاقات بين الشعبين .كما اقترحنا على الجانب العراقي بأن يكون التبادل المالي بين البلدين وفق عملتيها المحلية" .

وشدد على ان وحدة الشعب العراقي تحظى بأهمية بالغة لايران واضاف: لو لم تكن هناك وحدة بين أبناء أي بلد فلن يتغلب على التحديات والاخطار التي يتعرض لها. هذا فضلا عن ان وحدة العراقيين تخدم مصالح العراق والمنطقة .

وتابع قائلا ان شعوب المنطقة و في مقدمتهم الشعب العراقي البطل تمكنوا من خلال المقاومة والصمود من احباط هذه المؤامرة و الحاق الهزيمة بالارهاب و ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتز بوقوفها الي جانب العراق حكومة و شعبا.

وشدد بالقول انه و رغم الدعايات التي تم بثها من قبل امريكا و الغرب فانهما لم يلعبا دورا في دحر الارهاب بل ما قاما به من قصف بعض المواقع لم يخرج عن اطار اجراءات استعراضية.

وحذر الرئيس روحاني من ان الارهاب لم يتم القضاء عليه بشكل كامل و ان امريكا ترسم مخططات جديده للمنطقة و تعمل من خلالها علي نقل الارهابيين الي باقي دول المنطقة و اسيا الوسطي و القوقاز و افغانستان.

و دعا في الختام الي تعزيز الوحدة والتلاحم بين شعوب المنطقة بهدف مواجهة التهديدات./انتهى/