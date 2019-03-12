الرئيس روحاني يصل الى كربلاء المقدسة

واثمرت زيارة الرئيس روحاني الى العراق في يومها الاول، توقيع وثائق للتعاونِ بين وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية ووزارة التجارة العراقية، ومذكرة تفاهمٍ للتعاونِ حول إنشاء مشروع خط بصرة - شلمجة لسكك الحديد، ومذكرة تفاهمٍ حول تيسير عملية إصدار التأشيرات للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال. كما تم التوقيعُ على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلاجية والطبية، بالاضافة الى مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط الايرانية والعراقية. وبعد التوقيع على الاتفاقيات أكد الرئيس روحاني استعداد ايران للاستمرار بتزويد العراق بالطاقة وتصدير الكهرباء والغاز لسد حاجة العراق من الطاقة.