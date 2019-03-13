السد القطري يفوز على "برسبوليس" الإيراني بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع

فوز السد جاء في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع فأهدى فريقه أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي شهدت أيضاً فوز باختاكور الأوزبكي على الأهلي السعودي بهدف دون رد أحرزه مارات بيكمايف في الدقيقة 62.



وتصدر باختاكور بذلك ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما حل الأهلي في المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف أمام السد فيما تراجع برسبولیس إلى المركز الأخير بنقطة واحدة./انتهى/