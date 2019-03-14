انطلاق أول مناورات جوفضائية تستخدم 50 طائرة بدون طيار RQ170 في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الايراني ، بدأت مناورات "إلى بيت المقدس 1"للطائرات بدون طيار الهجومية القتالية بمنطقة الخليج الفارسي، بمشاركة 50 طائرة بدون طيار الهجومية من طراز RQ170 النسخة المعدلة ايرانيا، بجانب طائرات مسيرة قتالية اخرى.

وحضر المناورات كل من اللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الانبياء(ص) والعميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري والعميد اميرعلي حاجي زادة قائد مقر القوة الجو الفضائية، وعدد من القادة العسكريين.

وتعد هذه المناورات الاولى من نوعها في ايران، من حيث حجم المشاركة المتزامنة للطائرات بدون طيار في عملية هجومية قتالية، وبمدى تجاوز 1000 كيلومتر لضرب الاهداف الافتراضیة، إذ تمكنت هذه الطائرات وعلى نحو متزامن إصابة تلك الاهداف المحددة بدقة.

وأوضح قائد مقر خاتم الانبياء(ص) المركزي اللواء غلام علي رشيد إن هذه المناورات هي أقوى مناورات للقوة الجوفضائية، وعلى الاميركيين الذين وعدوا بان لاتقام الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، أن يشعروا بالخزي والعار لمشاهدة مشاركة عشرات الملايين من الايرانيين في المسيرات (11 فبراير/شباط) وتحليق عشرات الطائرات بدون طيار التابعة للقوة الجوفضائية، من كيلومترات بعيدة ومن نقاط مختلفة واصابتها الاهداف المحددة بدقة. /انتهى/.