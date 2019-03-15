الجيش السوري يقضي على الإرهابيين في ريف حماة

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات من الجيش رصدت تحركات مجموعات إرهابية في أطراف بلدات وقرى اللحايا ومورك وكفرزيتا وتل عثمان وتل الصخر في ريف حماة الشمالي حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في المنطقة فتعاملت معها برمايات نارية دقيقة ما أسفر عن القضاء على أعداد منهم وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

وفي ريف إدلب بين المراسل أن "وحدات من الجيش أحبطت أيضاً محاولة تسلل مجموعة إرهابية من بلدة الهبيط باتجاه المناطق المحررة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب".

وقضت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة أمس على أعداد من إرهابيي "جبهة النصرة" ودمرت مقراتهم في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي./انتهى/