عودة 700 لاجئ سوري إلى ديارهم خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 722 لاجئا إلى أرض الوطن من لبنان والأردن، من بينهم 87 لاجئا (27 امرأة و45 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 635 شخصا (191 امرأة و324 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

من جانب آخر، أشار المركز إلى عودة 167 نازحا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

هذا وخلال 24 ساعة الماضية قام الجانب الروسي بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.16 طن إلى بلدة ميدعا بريف دمشق ، فيمت وزعت مؤسسة “قديروف” الخيرية طنا من الخبز على الأهالي.

علاوة على ذلك أفاد المركز بأن الصين قامت بتسليم 360 مجموعة من أجهزة الكومبيوتر ومعدات المكاتب كمساعدة إنسانية إلى السلطات السورية.

هذا ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام على مساحة 3.2 هكتار، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 23 عبوة ناسفة./انتهى/