روحاني: العلاقات الإيرانية العراقية متينة ولا يمكن لأحد المساس بها

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن اجتماع المجلس الاعلى للتنسیق الاقتصادي عقد أمس السبت بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني أعضاء المجلس.

وأشار الرئیس روحاني الى زیارته الاخیرة الى العراق وثمن حسن الضیافة من قبل الحكومة والشعب العراي واكد على التنفیذ السریع للتوافقات الحاصلة بین البلدین، خاصة فی المجال الاقتصادي، معتبرا هذه الزیارة بانها كانت ایجابیة جدا وشكلت منعطفا في العلاقات بین البلدین.

واكد الرئیس روحاني بان العلاقات بین البلدین الجارین والمسلمین والشقیقین ایران والعراق راسخة وتحظى بمبادئ مشتركة بحیث لا یمكن للاخرین المساس بها.

وفي الاجتماع قدم وزیر الاقتصاد والمالیة فرهاد دج بسند تقریرا حول العلاقات الایرانیة الصینیة على الامدین القصیر والبعید على اعتاب اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادی بین البلدین.

كما قدم محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي تقریرا حول دمج بنوك القوات المسلحة ببنك 'سبه' وفقا لقرارات المجلس الاعلى للتنسیق الاقتصادي. /انتهى/.