  1. السياسة
١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥

مجلس الشورى الإسلامي يناقش مشروع إدارة الخدمات في البلاد

مجلس الشورى الإسلامي يناقش مشروع إدارة الخدمات في البلاد

بدأ مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم الأحد جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديلات واستمرار قانون إدارة الخدمات في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن  مجلس الشورى الإسلامي بدأ صباح اليوم الأحد جلسته برئاسة نائب المجلس مسعود بزشكيان وحضور أكثر النواب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس عدد من المحاور أهمها:

- متابعة تقرير اللجنة الاجتماعية بخصوص مشروع قرار تمديد المدة التجريبية لقانون الارتقاء بسلامة النظام الإدارية ومكافحة الفساد.

- مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديلات واستمرار قانون إدارة الخدمات في البلاد.

- تقرير اللجنة الداخلية حول مشروع تعديل مواد على قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

- مناقشة ملاحظات مجلس صيانة الدستور على قانون حماية التربة. /انتهى/.

رمز الخبر 1893155

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