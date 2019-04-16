  1. إيران
١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤

مجلس الشورى الإسلامي يناقش تعديلات على قانون الانتخابات

مجلس الشورى الإسلامي يناقش تعديلات على قانون الانتخابات

يناقش مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية اليوم مشروع تعديلات بعض بنود قانون انتخابات المجلس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مجلس الشورى الإسلامي بدأ صباح اليوم الثلاثاء جلسته العلنية برئاسة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وحضور 205 نائب، وسيناقش المجلس عدد من الملفات والتقارير أهمها:

 - متابعة مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لمجالس البلاد حول مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

- مناقشة تقرير لجنة الطاقة حول ضبط المخالفات في شركة مصفاة نفط كرمانشاه.

- تقرير اللجنة الخاصة بدعم الانتاج المحلي والإشراف على تطبيق السياسات العامة في المادة رقم 24 من القانون فيما يخص مشروع تعديل المادة 3 وإلحاق مادة مختصة بمتابعة السياسات العامة للاقتصاد المقاوم.

- التقرير النهائي للجنة الصناعات والمناجم حول إصدارات ترخيص عمل في هذا المجال.

-مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار المتبادل بين إيران و الدوق الأكبر للوكسمبورغ. /انتهى/.

رمز الخبر 1893852

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