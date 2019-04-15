مجلس الشورى الإسلامي يناقش تعديلات على قانون الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مجلس الشورى الإسلامي بدأ صباح اليوم جلسته العلنية برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى مسعود بزشكيان وحضور 195 نائبا، وسيناقش المجلس عدد من الملفات والتقارير أهمها:
- مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لمجالس البلاد حول مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي.
- مناقشة تقرير لجنة الطاقة حول ضبط المخالفات في شركة مصفاة نفط كرمانشاه.
- التقرير النهائي للجنة الصناعات والمناجم حول إصدارات ترخيص عمل في هذا المجال.
- تقرير لجنة العمران حول مشروع تعديل المادة 60 من قانون الخطة السداسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية في إيران. /انتهى/.
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