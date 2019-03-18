صالحي يكشف عن إنشاء محطتين جديدتين للطاقة في بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي عقد مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماع مجلس الوزراء أشار فيه إلى مزاعم الكيان الصهيوني حول نشاط مفاعل فردو النووية وقال في هذا السياق " قبل إنشاء مفاعل فردو كنا قد أخبرنا محمد البرادعي بأننا شرعنا في العمل لإنشاء محطة نووية في منطقة فردو".

وأضاف" وأوضحنا آنذاك أننا بصدد إنشاء محطة في مكان تسهل صيانته أمام هجمات الأعداء ولهذا تم إنشاء موقع فردو وقد أطلعنا أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي السياق نفسه قال صالحي " كان البرادعي أنذاك ينوي الذهاب إلى واشنطن حيث قدم له السيد سلطانيه السفير الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة وأعلمه بإنشاء موقع فردو النووي وقد كان هذا الإبلاغ تم قبل البدء في العمل في موقع فردو".

وعلى صعيد آخر أشار إلى نهاية العام الإيراني وقرب الدخول في عام جديد وقال لقد كان هذا العام عاما صعبا وكثير التحديات لكن هذه التحديات تجعل منا أكثر مقاومة ونضجا وتجربة لكي نستعد لمواجهة مكر الأعداء ومؤامراتهم".

وأوضح صالحي أن أعداء إيران لن يكفوا من الكيل ضدها وقال في هذا المجال " لقد استغرق وقتا طويلا لكي يعرف الكثيرون أن أمريكا هي عدو لإيران واليوم قد أصبح الجميع يعرف هذه الحقيقة ويتفق الجميع أن سياسات أمريكا تجاه إيران هي سياسات ظالمة ومجحفة".