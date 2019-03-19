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١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٠٨

النرويج.. طعن 4 عاملين بمدرسة في أوسلو

النرويج.. طعن 4 عاملين بمدرسة في أوسلو

أعلنت الشرطة النرويجية، أن شخصا طعن بسكين مدرسا وثلاثة عاملين بمدرسة، في العاصمة أوسلو اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم وأن دوافعه لم تتضح بعد.

فيما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن الجرحى الأربعة، جميعهم يعملون بالمدرسة، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى وأن إصاباتهم طفيفة.

المصدر: "رويترز"

رمز الخبر 1893238

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