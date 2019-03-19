النرويج.. طعن 4 عاملين بمدرسة في أوسلو

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم وأن دوافعه لم تتضح بعد.

فيما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن الجرحى الأربعة، جميعهم يعملون بالمدرسة، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى وأن إصاباتهم طفيفة.

المصدر: "رويترز"