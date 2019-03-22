ظريف يلتقي نظيره التركي في اسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف التقى نظيره التركي مولود جاويش اوغلو صباح اليوم في اسطنبول تحضيراً لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي.

ويشار الى انه إثر القتل الوحشي للمسلمين في نيوزلندا ، اقترح ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو، عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي والتي تتولى تركيا رئاستها.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد دان في 15 مارس الجاري بشدة الهجوم الارهابي على المسلمين في نيوزيلندا، داعيا الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ الموقف المناسب ازاء هذه الجريمة المروعة.

ومن المقرر عقد هذا الاجتماع اليوم الجمعة في اسطنبول. /انتهى/.