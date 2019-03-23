ظريف: الإيرانيون هم من أنقذوا اليهود من الإبادة الجماعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استنكر تصريحات نظيره الأميركي مايك بومبيو بشأن انقاذ اليهود على يد ترامب، قائلاً في تغريدة له اليوم السبت على صفحته الشخصية في تويتر، إن الإيرانيين أنقذوا اليهود من العبودية والإبادة الجماعية.

وأردف قائلاً: حرفوا حتى التوراة لخدمة الايرانوفوبيا. لكن حقيقة ما تقوله التوراة هو كالتالي:

- أنقذ الملك الإيراني اليهود من الاستعباد في بابل.

- أنقذ الملوك الإيرانيون الآخرون اليهود من الإبادة الجماعية.

- تم تشجيع مخططي الإبادة الجماعية من قبل أهالي النقب وليس إيران.

- ملك إيران الأجنبي الوحيد الذي إطلق عليه اسم المسيح.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجرى مقابلة مع شبكة التلفزة المسيحية الأمريكية في القدس، وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ترامب يمكن أن يكون مثل الملكة استير (حامية اليهود)، قال بومبيو إن الرب أرسل ترامب إلى الأرض لحماية اليهود من خطر ايران. /انتهى/.