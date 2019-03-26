ظریف يسخر من مزاعم ترامب بالقضاء على داعش

وفی تغریدة له فی صفحته الشخصیة علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' كتب ظریف: ان ترامب وشركاءه یسعون للتباهی بالادعاء بدحر داعش الذی ظهر وتقوّي بسبب غزوهم للعراق والتحریض علي الاضطرابات فی سوریا ویسعي ایضا لان یثنسب له كذلك انقاذ الیهود.

واضاف، انهم حینما یكونون منهمكین بطرح مثل هذه الادعاءات فمن الممكن ان یدّعوا ایضا هزیمة الاسبارطیین امام (جیش الملك الاخمینی) خشایارشاه (احشویروش).

یذكر ان ترامب عرض امام الصحفیین اخیرا خریطة لسوریا وادعا بانه ستتم استعادة اخر نقطة من داعش فی حین اعلن وهو وحكومته من قبل فی مناسبات مختلفة عن هزیمة داعش الكاملة فی سوریا./انتهى/