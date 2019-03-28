عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

وأوضح المركز -فى بيان اليوم الخميس- أن من بينهم 214 لاجئا (64 مرأة و109 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و689 شخصاً ( 207 نساء و351 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر"نصيب".

وذكر المركز أن 62 نازحا عادوا أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن الجانب الروسى نفذ خلال الــ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية إلى قرية حدية بريف حمص بجانب ترميم 6 منازل ومخبز.

وأوضح البيان أن صندوق "قاديروف" نفذ عملية خيرية، وزع خلالها طنا واحدا من الخبز على سكان مدينة حلب.

وأشار إلى تقديم مساعدات طبية عاجلة لـ 4 مواطنين سوريين، بينهم طفلان، من سكان قرية الصالحية بريف دير الزور./انتهى/