الخارجية الافغانية تعزي إيران في ضحايا السيول الاخيرة

جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية الافغانية حيث قدمت "المواساة والعزاء بمصرع واصابة العديد من مواطني البلد الصديق والجار الجمهورية الاسلامية الايرانية اثر السيول التي اجتاحت عددا من المدن الايرانية".

وفي البيان اعربت وزارة الخارجية الافغانية عن المواساة مع الشعب الايراني وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، راجية الباري تعالى بان يمن بالصبر الجميل على ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابین.

يذكر ان العشرات لقوا مصرعهم خلال السيول الجارفة الاخيرة في البلاد واصيب اكثر من 100 اخرين فضلا عن الحاق اضرار بالغة بالكثير من المنازل والمرافق العامة والسيارات والمزارع والوحدات الصناعية./انتهى/