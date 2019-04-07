الرئيس روحاني: السدود في "خوزستان" أنقذت أرواح الكثيرين من الموت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني رعى صباح اليوم تدشين 9 كيلومترات من الجزء الجنوبي من خط المترو السادس للعاصمة، وفي حال الانتهاء من هذا المشروع، سيكون أطول خط مترو في طهران والشرق الأوسط.

وصف الرئيس روحاني الخط 6 بأنه أحد أطول خطوط مترو الأنفاق في طهران والمنطقة، مؤكدا على خطة الحكومة في تنفيد المشاريع التنموية الرئيسية في البلاد.

وأوضح رئيس الجمهورية بأنه نشهد اليوم تطورا إيجابيا جدا لحماية البيئة في طهران، والنقل السريع والآمن مع انخفاض استهلاك الطاقة.

كما تطرق الرئيس الإيراني خلال تدشين الخط السادس من قطار الأنفاق بطهران إلى الأزمة الأخيرة التي تعصف بالبلاد بسبب السيول والفيضانات التي جرفت الكثير من البيوت والممتلكات والمزارع في مختلف المحافظات الإيرانية، وقال: "إن السدود الإيرانية في محافظة خوزستان منها سد "كتوند"، و"دز"، و"الكرخة" أنقذت أرواح الكثيرين بعد أزمة السيول والفيضانات التي اجتاحت هذه المحافظة في الفترة الأخيرة".

تجدر الإشارة إلى أن قطار أنفاق طهران نظام نقل سريع يخدم العاصمة الإيرانية طهران، افتتح مترو طهران في سنة 1999 وهو يتألف من سبعة مسارات بمجموع 119 محطة فيما يبلغ طول خط المترو 211.5 كيلومتر، يحمل مترو طهران في المتوسط 3 ملايين راكب يوميا أي ما يصل إلي 670 مليون سنويا./انتهى/