باريس تدعو للهدوء بعد قرار أمريكا تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

وتعليقا على القرار الأمريكي، ردت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول في إفادة صحفية إلكترونية إن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضافت ”نحث على تجنب تصعيد التوتر أو زعزعة استقرار المنطقة“.

وجاء التحذير الفرنسي على خلفية أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني رسميا على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأولى من نوعها تجاه جيش نظامي لدولة أخرى.

هذا وبعد إعلان ترامب مباشرة، اتخذ مجلس الأمن القومي الإيراني إجراءات ضد القوات الأمريكية والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسیا، حيث أدرج تلك القوات على اللائحة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان، إن طهران تعتبر نظام الولايات المتحدة الأمريكية (الإدارة الداعمة للإرهاب) والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وجميع القوات المتعلقة بها إرهابية.