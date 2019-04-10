عادل عبدالمهدي أجرى اتصالات لإيقاف قرار أمريكا ضد الحرس الثوري

وقال عبد المهدي، في مؤتمره الأسبوعي، إن "هناك اتصالات مع السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإيقاف قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب"، بحسب صحيفة "بغداد اليوم".

وأضاف: "حاولنا إيقاف القرار الأمريكي بخصوص الحرس الثوري، من خلال اتصالات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحتى الإدارة الأمريكية، لكن ترامب كان مصرا على قراره".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "سنحتفظ بعلاقتنا مع الجميع، وننأى بانفسنا عن الصراعات، وقد أبلغنا إيران وأمريكا أننا لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات".

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين./انتهى/