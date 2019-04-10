فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية

وأعربت الخارجية الفنزويلية في بيان لها عن أسفها لقرار المنظمة، واتهمتها بـ "الابتزاز والضغط على الدول الأعضاء من أجل الاستجابة لرغبة واشنطن".

وأكدت كاراكاس أنها ستنسحب من منظمة الدول الأمريكية اعتبارا من 27 أبريل الجاري، إذ أنها "لا تستطيع أن تبقى عضوا في منظمة تخدم المصالح الإمبريالية للإدارة الأمريكية".

ويأتي ذلك بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة بممثل غوايدو لديها ممثلا لفنزويلا.

وسبق لمعظم دول أمريكا اللاتينية أن اعترفت بخوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا عقب إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد يوم 23 يناير الماضي.

المصدر: نوفوستي