جهرمي: إيران عازمة على إطلاق ثلاثة أقمار صناعية ولا تأبه للضغوط الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات الايراني محمد آذري جهرمي أبلغ وكالة "رويترز" في تصريح أدلى به على هامش مؤتمر في جنيف الثلاثاء بأن طهران متمسكة بخططها لإطلاق 3 أقمار صناعية ونفى الاتهام الأميركي المزعوم بأن مثل هذه الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية.

واضاف ان "الصواريخ التي يجري تطويرها حاليا في إيران لحمل أقمار صناعية ليست ستارا لنوع أخر من نشاط الصواريخ".

وأضاف "لأنه إذا كانت إيران تريد أن يكون لها نشاط صاروخي فإن هذا أمر تقوم به في العلن، وهذا ليس بالشيء الخفي، بل إنه جزء من حقنا في الدفاع".

وقال آذري جهرمي إن برنامج الأقمار الإيراني مصمم للأغراض السلمية مثل المساعدة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة./انتهى/