جامعة "امير كبير "الايرانية تبدأ بصنع قمر صناعي جديد

وقال مصطفى صفوي في تصريح ان عملية تصنيع القمر الصناعي "بيام 2" ستنطلق بمشاركة 14 من اساتذة كليات جامعة "امير كبير" و 90 من الطلبة الجامعيين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

واضاف، ان القمر الصناعي "بيام 2" يختلف عن نسخته السابقة من الناحية الفنية بحيث ازدادت درجة الدقة وابعادها وفي الواقع اصبحت اكثر تطورا.

وصرح بانه سيتم الاعلان عن فترة وكلفة تصنيع القمر الصناعي الجديد بعد وضع اللمسات النهائية على خصائصها الفنية، موضحا بان الاساتذة الذين يشاركون في تصنيعه هم من كليات هندسة "الجوفضاء" و"الكهرباء" و"الكومبيوتر" و"الميكانيك"./انتهى/