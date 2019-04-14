قافلة مساعدات "النجباء" العراقية دخلت الى ايران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قافلة مساعدات المقاومة الاسلامية حركة النجباء لاغاثة المنكوبين دخلت عبر منفذ مهران الى الاراضي الايرانية.

ويرافق قافلة مساعدات الحركة للمنكوبين في ايران، رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء ورؤساء مكاتب الحركة في مختلف المحافظات العراقية.

وكان في مقدمة المستقبلبن لقافلة المقاومة الاسلامية حركة النجباء فور دخولها الى ايران، امام جمعة مهران حجة الاسلام والمسلمين السيد عبدالله اميني وقائد حرس اميرالمؤمنين (ع) العقيد جمال شاكرمي، قائد حرس منطقة مهران المقدم روح الله جاويدان، قائد حرس حدود مهران العقيد احمد رضا حاتمي ومحافظ مدينة مهران نظام ملك شاهي.

وسيتم ارسال المساعدات التي تم تجميعها بمساعدة المقاومة الاسلامية حركة النجباء حيث قامت مكاتب الحركة باستقبال المساعدات الى محافظتي خوزستان ولرستان.

كما أنه من المقرر أن يتم توزيع المساعدات الاغاثية التي تشمل السلع الاساسية والحاجات الضرورية برعاية مسؤولي الحركة، وسوف تستمر عملية الاغاثة عبر استقرار مواكب وايفاد فرق جهادية لايجاد منافذ لخروج المياه من المناطق المنكوبة، وكذلك اعادة بناء المساجد والمدارس والحسينيات في محافظتي لرستان وخوزستان.

الجدير بالذكر أنه منذ الساعات الاولى للفيضانات في ايران أطلقت المقاومة الاسلامية حركة النجباء وعدد اخرى من فصائل الحشد الشعبي حملة تضامن مع الشعب الايراني تحت شعار "كنا تحت النار ساعدتمونا، أنتم الان تحت الماء جاء دورنا لمساعدتكم"./انتهى/