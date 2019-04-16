رئيس وزراء باكستان في طهران الاسبوع المقبل

واشارت الخارجیة الباكستانیة في بیانها الى ان زیارة عمران خان القادمة الى طهران ستكون اول زیارة رسمیة یقوم بها الاخیر للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة منذ تولیه منصب رئاسة الوزراء .

واضاف البیان : ان رئیس وزراء باكستان سیزور في مستهل هذه الزیارة مدینة مشهد المقدسة (شرقي البلاد) ومنها یتجه الى العاصمة طهران في اطار مباحثاته مع كبار المسؤولین في ایران.

واكد البیان، ان رئیس الوزراء الباكستاني، والى جانب لقائه رئیس الجمهوریة سیلتقي سماحة قائد الثورة الاسلامیة 'ایة الله السید علي الخامنئي'.

وبحسب هذا البیان ایضا، یضم الوفد المرافق لرئیس وزراء باكستان في زیارته القادمة الى ایران، كلا من وزراء المالیة وحقوق الانسان والملاحة البحریة و وزیر شؤون التنسیق بین الولایات، ومستشاري رئیس الوزراء في الشؤون التجاریة والرعایا الباكستانیین المقیمین في ایران بالاضافة الى عدد من كبار المسؤولین في هذا البلد.

واكدت الخارجیة الباكستانیة في بیانها، العلاقات الوثیقة بین طهران واسلام اباد بوصفهما ضمن الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاقتصادي وایضا منظمة التعاون الاسلامي، بأنها تنشأ من الجذور المشتركة التاریخیة والثقافیة والمذهبیة؛ والعلاقات الرصینة التي تجمع بین شعبین البلدین.

وخلص البیان الى ان زیارة رئیس وزراء باكستان الى ایران تشكّل خطوة باتجاه الامام لترسیخ مزید من العلاقات بین البلدین.