انعقاد جولة جديدة من المحادثات السورية في أستانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن نائب وزير خارجية كازاخستان ، مختار تليبيردي، صرح إن الجولة المقبلة من محادثات استانا حول سوريا من المقرر عقدها يومي 25 و 26 نيسان /أبريل في نور السلطان.

وقال نائب وزير الخارجية إن تأكيدات رسمية لم تصلنا بعد ، لكن المعلومات الأولية التي وصلتنا تشير بأن [المحادثات ستعقد] يومي 25 و 26 أبريل".

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانا سابقاً)، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. /انتهى/.