إيران تدعو السلطات البحرينية للكف عن إصدار أحكام جائرة بحق المحتجين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية أشار إلى الأحكام الصادرة من قبل المحكمة البحرينية بحق 139 مواطنا بحرينيا، وقال "إن إيران تدين الاتهامات الصادرة في الأحكام المذكورة ضد البلاد وتعتبرها كالعادة مزاعم فارغة وخاوية".

وأضاف موسوي: "إن السلطات البحرينية لا يمكنها أن تغطي على انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان ضد المعارضة والمحتجين من خلال الإسقاطات وتوزيع الاتهامات وإصدار أحكام جائرة واتهام الدول الأخرى".

وتابع المتحدث بإسم الخارجية قائلا: " على السلطات البحرينية بدلا عن تفعيل سيناريوهات أمنية أن تسعى لتوفير أمنها، لا من خلال التعويل على التحالفات المهزومة ودفع أثمان باهظة للآخرين لشراء أمنها، بل من خلال إيجاد الأرضية اللازمة لتوفير الثقة بها وإصلاح علاقاتها مع شعبها وتلبية مطالباته المشروعة والكفّ عن إصدار أحكام جائرة ضده"./انتهى/