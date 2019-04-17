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١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٧:١٥

آية الله عيسى قاسم يدعو إلى إغاثة منكوبي السيول في خوزستان

آية الله عيسى قاسم يدعو إلى إغاثة منكوبي السيول في خوزستان

دعا المرجع الديني البحريني اية الله الشيخ "عيسى قاسم"، اليوم الأربعاء، الجميع لإغاثة منكوبي السيول في خوزستان على أثر موجة السيول التي اجتاحت محافظات البلاد والتي خلفت خسائر كبيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نص بيان الشيخ قاسم جاء اليوم الأربعاء في 17 أبريل 2019 كالتالي: " نظرًا لاستمرار الأضرار الكبيرة الناجمة من السيول الجارفة في أراضي خوزستان العزيزة، والحاجة القائمة للتخلُّص منها".

وتابع بالقول: " إنَّ نداءَ الدِّين -وهو فوق كلِّ نداء- يدعونا جميعًا لمشاركة كلِّ قادرٍ منّا في أمور الإسناد وأعمالها لإخوتنا الأعزاء في الإيمان من أهل خوزستان، في هذه المحنة الطبيعية التي أوقعت فيهم الخسائر الضَّخمة مما يفرض على المؤمنين جميعًا ألا يألُوا جهدًا في إغاثتهم، وإنِّي لأُؤمِّل من الأعزاء البحرانيين في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران ألا يُسبَقُوا في هذا الميدان الكريم، فالبدار البدار اعترافًا بحقِّ الإخاء الإسلامي وطلبًا لمرضاة الله تعالى"./انتهى/

رمز الخبر 1893900

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