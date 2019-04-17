آية الله عيسى قاسم يدعو إلى إغاثة منكوبي السيول في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نص بيان الشيخ قاسم جاء اليوم الأربعاء في 17 أبريل 2019 كالتالي: " نظرًا لاستمرار الأضرار الكبيرة الناجمة من السيول الجارفة في أراضي خوزستان العزيزة، والحاجة القائمة للتخلُّص منها".

وتابع بالقول: " إنَّ نداءَ الدِّين -وهو فوق كلِّ نداء- يدعونا جميعًا لمشاركة كلِّ قادرٍ منّا في أمور الإسناد وأعمالها لإخوتنا الأعزاء في الإيمان من أهل خوزستان، في هذه المحنة الطبيعية التي أوقعت فيهم الخسائر الضَّخمة مما يفرض على المؤمنين جميعًا ألا يألُوا جهدًا في إغاثتهم، وإنِّي لأُؤمِّل من الأعزاء البحرانيين في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران ألا يُسبَقُوا في هذا الميدان الكريم، فالبدار البدار اعترافًا بحقِّ الإخاء الإسلامي وطلبًا لمرضاة الله تعالى"./انتهى/