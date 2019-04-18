انطلاق مراسم الاستعراض العسكري بمناسبة يوم الجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم الاحتفال بیوم الجیش الایراني انطلقت صباح اليوم بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة الجيش في ايران وذلك في جوار مرقد مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الامام الخمیني (ره).

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