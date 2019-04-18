  1. إيران
١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٩

انطلاق مراسم الاستعراض العسكري بمناسبة يوم الجيش

انطلاق مراسم الاستعراض العسكري بمناسبة يوم الجيش

انطلقت صباح اليوم مراسم الاحتفال بیوم الجیش الایراني بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة الجيش في ايران وذلك في جوار مرقد مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الامام الخمیني (ره).

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم الاحتفال بیوم الجیش الایراني انطلقت صباح اليوم بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة الجيش في ايران  وذلك في جوار مرقد مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الامام الخمیني (ره).

/انتهى/.

رمز الخبر 1893909

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 13 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي