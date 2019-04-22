روحاني: سيتم تشكيل قوة تدخل سريع مشتركة ايرانية باكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الايراني حسن روحاني أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بان ايران وباكستان اتفقتا على تاسيس قوة تدخل سريع مشتركة لمكافحة الارهاب في الحدود بينهما.

واوضح روحاني ان المباحثات المشتركة شملت تبادل وجهات نظر بين البلدين، موضحاً إن الجانبين مصممين على تعميق العلاقات بينهما، مؤكدا ان قضية الامن الحدودي كانت من بين ما تم التطرق اليها في المباحثات لاسيما بعد ارتكاب الارهابيين ابشع الجرائم.

واضاف الرئيس روحان إن الجانب الباكستاني اعلن ان الجماعات التي ارتكبت هذه الجرائم هي جماعات ارهابية وتم الاتفاق على التعاون الامني بين البلدين في موضوع الحدود المشتركة.

ولفت روحاني الى وجود امكانيات كبيرة في البلدين في مجال التعاون الاقتصادي وتم الاتفاق على تنمية العلاقات التجارية وتابع: ايران على استعداد لتوفير ما تحتاجه باكستان من نفط وغاز، كما ان صادرات الكهرباء الايرانية الى باكستان موجودة ونحن على استعداد لزيادتها الى عشرة اضعافها ونتطلع الى التواصل بين ميناء جابهار الايراني والميناء الباكستاني لتعزيز التعاون.

واشارت الرئيس روحاني الى انه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني العديد من القضايا الاخرى منها الامنية منها خاصة في افغانستان فضلا عن قضية القدس والجولان المحتلين في اطار العلاقات الاسلامية معربا عن استعداد ايران لتنمية العلاقات مع باكستان مرحبا في نفس الوقت بقرار اسلام اباد عدم المشاركة في اي حرب وسعيها للسلام.

من جانبه، قال رئيس وزراء باكستان عمران خان ان الارهاب افتعل الخلافات بين الجانبين فيما ان باكستان هي ايضا ضحية للارهاب واضاف: علينا ان نخرج كل الميليشيات المسلحة من بلدنا، مؤكدا ان بلاده لن تسمح بان تستخدم ارضنا لشن الارهاب ضد دول الجوار وخاصة ايران.

ولفت الى اننا نعلم بان افغنستان يعصف بها الارهاب منذ اربعة عقود واضاف: اتفقنا مع ايران على التعاون من اجل حل سياسي في افغانستان.

/يتبع/.