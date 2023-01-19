تصنيف حرس الثورة كمنظمة ارهابية يفتقر لأي قيمة عملية ولاتتعدى كونها مناورة دعائية فارغة ودنيئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر متحدث رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني، الدول الاوروبية من مغبة اتخاذ أي قرار ضد حرس الثورة الاسلامية. وجاء ذلك غداة مطالبة البرلمان الاوروبي الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي بادراج حرس الثورة الاسلامية بما يسمى قائمة " الارهاب".

وأكد النائب "نظام الدين موسوي" في تصريح اليوم الخميس، " ولو أن في عالم الواقع حظر وتصنيف الدول الغربية، للحرس الثوري كمنظمة ارهابية يفتقر أي قيمة عملية ولاتتعدى كونها مناورة دعائية فارغة ودنيئة، الا أن ومن منظور سياسي، على البرلمانات الاوروبية الادراك بان اي قرار ضد الحرس الثوري سيرد عليه البرلمان الايراني بحزم وعبر قرارات متبادلة".

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