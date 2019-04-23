العميد حاتمي: سنجري لقاءات ومحادثات على هامش مؤتمر موسكو الامني

وفي تصريحه للمراسلين لدى وصوله الى مطار موسكو، وردا على سؤال بشأن اهمية مؤتمر موسكو الامني، قال العميد امير حاتمي: جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي المحترم، وسوف ألقي كلمة في الجمعية العامة للمؤتمر.

وفي شرحه لفقرات زيارته، قال العميد حاتمي: سنجري محادثات خلال هذه الزيارة بشأن مختلف المواضيع بما فيها المواضيع الثنائية والاقليمية والدولية مع وزير الدفاع الروسي وسائر المسؤولين الروس.

وأضاف انه سيجري لقاءات ومحادثات على هامش هذا المؤتمر، مع وزراء الدفاع المشاركين في المؤتمر، ستتناول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وفي شرحه لأهمية مؤتمر موسكو الامني، قال العميد حاتمي: ان هذا المؤتمر يشكل فرصة سانحة ومناسبة يطرح من خلالها المسؤولون والساسة من مختلف الدول وخاصة في المجال الدفاعي والامني، وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الامنية العالمية ويستمعون الى وجهات نظر الآخرين.

وبيّن اننا نواجه مختلف القضايا الامنية في العالم، واليوم فإن اهم موضوع في العالم هو الظاهرة الترامبية وهي ذات خاصية شبيهة بالنازية، حيث جعلت الامن العالمي يواجه اخطارا جادة بخصائها من قبيل الأنانية والظلم وانتهاك المبادئ الانسانية والاعراف الدولية.

وأردف وزير دفاع الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا: يتم في هكذا مؤتمرات تبادل وجهات النظر بشأن ابعاد هذه الاخطار، وستتمثل نتائجه في إيجاد حلول وآليات مشتلكة من اجل الوصول الى عالم اكثر امنا.