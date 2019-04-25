ظريف: ترامب لا يرغب في اندلاع حرب لكن قد يتم دفعه نحوها

وقال الوزير ظريف في مقابلة اجرتها معه وكالة رويترز: أن مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما حضا الرئيس الاميركي على الدخول في صراع مع إيران.

واعتبر الوزير ظريف، ان وضع حرس الثورة الاسلامية في القائمة السوداء أمر مناف للعقل وهي واثقة من قدرتها على تجنب اجراءات الحظر الاميركية.

واضاف الوزير ظريف ان بلاده ستتصرف "بحكمة" إزاء السياسات الخطيرة من جانب الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال قال إن إيران ستظل تسمح للسفن الحربية الأمريكية بالمرور في مضيق هرمز، أهم شريان نفطي في العالم، مؤكدا التزام طهران بحرية الملاحة في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام".