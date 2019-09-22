روحاني سيغادر طهران يوم غد الاثنين متوجها إلى نيويورك

وقال مساعد الاعلام في مكتب رئاسة الجمهورية " برويز اسماعيلي " ان الرئيس سيلقى خطابة امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاربعاء وسيكون له لقاءات مع النخب والاعلام وعدد من زعماء العالم في نيويورك .

وسيغادر رئيس الجمهورية نيويورك الى طهران عصر يوم الخميس.

وكان روحاني قد أكد في كلمته اليوم الاحد امام الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية في طهران: اننا نمد يد الصداقة لكل دول الجوار، ومستعدون للتجاوز عن كل اخطائهم الماضية.

وتابع روحاني قائلا : اننا سنشارك هذا العام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشعار : تحالف الأمل ، مضيق هرمز، السلام لكل المنطقة ، ومبادرة (السلام في مضيق هرمز).

واضاف رئيس الجمهورية : سنطرح أمام العالم في الأيام القادمة ان ايران وبالتعاون مع الدول المختلفة تستطيع وتعلن أن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحرعمان يتحقق بمساعدة دول المنطقة ، كما نؤكد للعالم ان وجود القوات الاجنبية يشكل خطرا على المنطقة وممراتها المائية ، كما يهدد أمن السفن وامدادات النفط والطاقة.