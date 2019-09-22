  1. إيران
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٤:٢٣

روحاني سيغادر طهران يوم غد الاثنين متوجها إلى نيويورك

روحاني سيغادر طهران يوم غد الاثنين متوجها إلى نيويورك

سيتوجه الرئيس الایرانی " حسن روحاني " يوم غد الاثنين الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي الرابع والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة التي سيبين خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية بشأن متغيرات المنطقة والعالم.

وقال مساعد الاعلام في مكتب رئاسة الجمهورية " برويز اسماعيلي " ان الرئيس سيلقى خطابة امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاربعاء وسيكون له لقاءات مع النخب والاعلام وعدد من زعماء العالم في نيويورك .

وسيغادر رئيس الجمهورية نيويورك الى طهران عصر يوم الخميس.

وكان روحاني قد أكد في كلمته اليوم الاحد امام الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية في طهران: اننا نمد يد الصداقة لكل دول الجوار، ومستعدون للتجاوز عن كل اخطائهم الماضية.

وتابع روحاني قائلا : اننا سنشارك هذا العام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشعار : تحالف الأمل ، مضيق هرمز، السلام لكل المنطقة ، ومبادرة (السلام في مضيق هرمز).

واضاف رئيس الجمهورية : سنطرح أمام العالم في الأيام القادمة ان ايران وبالتعاون مع الدول المختلفة تستطيع وتعلن أن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحرعمان يتحقق بمساعدة دول المنطقة ، كما نؤكد للعالم ان وجود القوات الاجنبية يشكل خطرا على المنطقة وممراتها المائية ، كما يهدد أمن السفن وامدادات النفط والطاقة.

رمز الخبر 1898024

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