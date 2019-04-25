باكستان: ملتزمون بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز من إيران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية "محمد فيصل" اليوم في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في إسلام آباد، إنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس وزراء باكستان عمران خان لإيران، ناقش الجانبان مشروع خط أنبوب الغاز .

واضاف ان إيران وباكستان اتفقتا علي العمل عن كثب لانجاز هذا المشروع، مؤكدا تعهدهما تجاه المشروع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، على أن إيران هي جارة مهمة وإسلامية، ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية وثقافية ودينية قوية، وأضاف: زيارة عمران خان لإيران جاءت تماشيا مع توجة حكومة إسلام آباد لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة .

يذكر ان رئيس وزراء باكستان بدأ زيارته الي ايران من مدينة مشهد يوم الاحد 21 ابريل حيث زار مرقد الامام الرضا (ع) ومن ثم توجه مساء الاثنين الي طهران واجري محادثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني وشارك معه في مؤتمر صحفي مشترك .

والتقى عمران خان مساء الاثنين 22 ابريل قائد الثورة الاسلامية وزار مرقد الامام الراحل (رض).