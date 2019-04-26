ظريف يعلق على مقترحه حول تبادل السجناء مع الأمريكيين

وافاد موقع المونيتور الخبري بان وزير الخارجية الايراني اكد بانه تلقى رسالة من المندوب الاميركي الخاص في شؤون الرهائن، روبرت اوبرين، طلب فيها الافراج عن السجناء الاميركيين في ايران.

واضاف: ان ظريف نوه الى انه اوعز الى مساعده ليوجه رسالة الى وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، يبدو انها كانت حول مقترح تبادل السجناء او قضية الايرانيين الذين اعتقلوا بتهمة انتهاك قوانين الحظر الاميركية.

وقال وزير الخارجبة الايراني: انه وجه قبل 6 اشهر رسالة الى حكومة ترامب طرح فيها مسالة تبادل السجناء الا انه لم يتلق اي رد على ذلك.

وفي الرد على سؤال وهو هل انه تلقى رسالة من اوبرين، اكد ظريف هذا الامر، واصفا محتوى الرسالة بانه احادي الجانب.

وتابع وزير الخارجية الايراني في تصريحه للصحفيين في مكتب ممثلية ايران في منظمة الامم المتحدة، هل تعلمون ماذا كان مكتوبا في الرسالة ؟ رجاء اطلقوا سراحهم. لم يكن اقتراحا، بل ان نهج واشنطن الفكري هو ان يتوقعوا منا المبادرة من جانب واحد.

واشار الى الوعود الانتخابية للمرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2020 قائلا، لا يمكننا الاعتماد على شيء سيحدث بعد عامين. لا نعرف كيف ستكون سياسة الادارة الاميركية الجديد القادمة سواء كانت ديمقراطية او جمهورية.

وحذر وزير الخارجية الايراني بانه من المحتمل ان لا يدع جون بولتون، مستشار الامن القومي لترامب تحقيق وعد الاخير للحيلولة دون تدخل كبير آخر في الشرق الاوسط/انتهى/