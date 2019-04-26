وزير الدفاع الايراني: الحظر الامیركی سیفشل وسنصدّر نفطنا

وفی تصریح ادلي به لوكالة روسيا اليوم اشار العمید حاتمی الي الخبرات التی اكتسبتها ایران من اجراءات الحظر التی فرضتها الحكومات الامیركیة السابقة ضدها وقال، ان محاولاتهم قد فشلت فی كل مرة وستفشل هذه المرة ایضا وسنصدّر نفطنا بالتاكید.

واكد حمایة الحكومة لمصادر البلاد الحیویة ومن ضمنها رخاء ومعیشة المواطنین واضاف، ان الجمهوربة الاسلامیة ستعبر من هذه المرحلة بقوة.

ولفت الى خبرات ایران فی افشال اجراءات الحظر الامیركیة واكد بان ایران ستستخدم كل الوسائل لضمان حقوق شعبها وقال بشان تبعیة الدول الاخري للحظر الامیركی قائلا، ان الدول الاخري تتخذ القرار وفقا لمصالحها ولكن لو قامت بمحاباة امیركا ولم تتخذ القرار الصائب وفی الوقت المناسب امام المطالب الامیركیة غیر المشروعة فان تداعیات صعبة تنتظرها.

واشار وزیر الدفاع الى الثمن الذی دفعته اوروبا فی الحرب العالمیة الثانیة بسبب تباطؤها فی التصدی لهتلر فیما وقف الشعب الروسی امام المانیا النازیة وارغم جیشها علي التراجع وقال، ان العالم یراقب هذه القضیة بالتاكید كی لا یظهر هتلر جدید یخلق مشاكل كبیرة للعالم.

واكد اهمیة مضیق هرمز لایران والعالم ودور ایران فی توفیر امنه علي مدي التاریخ 'لكننا نمتلك القدرة اللازمة لصون مصالحنا الحیویة وان نتخذ القرارات اللازمة فی وقتها المناسب'.

واضاف، نحن دولة ساحلیة مطلة علي مضیق هرمز ولا تتلخص قدراتنا فی السفن والزوارق الحربیة اذ ان لنا قدرات اخري من ضمنها الصواریخ، حیث یمكننا اتخاذ وتنفیذ القرارات اللازمة فی وقتها المناسب.



*الحرس الثوری یمتلك ماضیا لامعا فی مكافحة الارهاب فی ایران والمنطقة

وحول الخطوة التی اقدمت علیها امیركا بتصنیف الحرس الثوری كمنظمة ارهابیة ، اكد العمید حاتمی شعبیة وثوریة الحرس الثوری وماضیه اللامع فی مكافحة الارهاب فی ایران والمنطقة واشار الي جرائم القوات الامیركیة فی المنطقة خاصة اسقاط طائرة نقل الركاب الایرانیة فی عقد الثمانینات من القرن الماضی فوق میاه الخلیج الفارسی واضاف، ان الخطوة الامیركیة الاخیرة لا تاثیر لها فی استراتیجیة الجمهوریة الاسلامیة والحرس الثوری فی المنطقة.

ولفت الي ان ایران وروسیا انجزتا عملا مشتركا ناجحا الي جانب الدولة والشعب السوری فی مكافحة الارهابیین واضاف، من المؤكد اننا سنقیم تعاونا مماثلا فی فترة اعادة الاعمار بحیث یصبح انموذجا فی العالم./انتهى/