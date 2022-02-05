الولايات المتحدة زادت من إنتاج المخدرات في أفغانستان بمقدار 50 ضعفًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء سيد يحيى رحيم صفوي ان التعامل مع شبكات مافيا المخدرات وتدميرها يتطلب استخبارات وشبكات تشغيلية وتحالف دولي.

وتابع القول اللواء صفوي في إشارة إلى ضرورة تعديل قانون مكافحة المخدرات، إلى ضرورة تحديث وتعديل قانون مكافحة المخدرات في مجلس الشورى الإسلامي.

وأضاف اللواء صفوي ان هناك معركة عالمية ضد المخدرات، ويجب على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يفي بمسؤوليته الدولية لرفع العقوبات الأمريكية عن المعدات المتعلقة بمکافحة المخدرات.

وقال مساعد ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة: "على جيران إيران الشرقيين القيام بدور فعال في تدمير مزارع المخدرات وعبور المخدرات والوفاء بمسؤولياتهم".

واعتبر اللواء صفوي أن تعزيز الدبلوماسية الإقليمية والدولية وسيلة أخرى لمكافحة المخدرات وشدد على أن تعزيز الدبلوماسية الإقليمية والدولية من أجل المطالبة بدور ومسؤولية مشتركة لمكافحة المخدرات أمر فعال للغاية ويجب أن تنشط إيران في هذا المجال.

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