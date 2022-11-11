الكرملين يعلق على قرار الولايات المتحدة حرمان روسيا من صفة اقتصاد السوق

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، إن القرار الأمريكي بحرمان الاقتصاد الروسي من صفة اقتصاد السوق هو استمرار للضغط على روسيا، كما أنه لا يساهم في استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن العقوبات الغربية على روسيا فشلت في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، وأنها تحدث اضطرابات في الاقتصاد الأوروبي أكثر من الاقتصاد الأمريكي، كون الولايات المتحدة لديها "مقاومة" أكثر في هذا المجال.

ويوم أمس الخميس، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن السلطات الأمريكية قررت حرمان الاقتصاد الروسي من صفة اقتصاد السوق.

وقالت الوزارة: "هذا القرار اعتراف مهم بتزايد نفوذ الدولة الروسية على اقتصادها، الأمر الذي يضع الصناعات الأمريكية في وضع غير موات عند محاولتها المنافسة على المستوى العالمي".

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