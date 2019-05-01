اللواء موسوي يدعو الجيش للتأهب للحرب والنظر بجدية لتهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي دعا جميع القوات المسلحة للتأهب للحرب والاستعداد لإي هجوم ليلي والدأب على المناورات لتعزيز القدرات الدفاعية.

وأشار اللواء موسوي إلى أهمية تقدير قائد الثورة الإسلامية للجيش والقوات المسلحة والتأكيد على تمسك القوات المسلحة بقيم الثورة والتعاليم الإسلامية.

وشدد اللواء موسوي على اعتبار التهديدات التي تعنونها إيران بجدية، موضحاً إنه في البداية من الممكن أن لا تكون هذه التهديدات برية لكن القوات البرية يجب أن تكون على أهبة الاستعداد. /انتهى/.